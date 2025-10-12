O que é Swash (SWASH)

What is Swash?# Know your worth and earn for being you, online. Swash is an online earning portal where you can earn points for being active and completing tasks online. Redeem your earnings for cash, gift cards, and crypto or choose to donate to causes you believe in. Whether you're surfing the web, seeing ads, or sharing opinions, you deserve to be thanked for your efforts. New ways to amp up your earnings are added to Swash every month! Alongside everyday internet users, Swash consists of a wide network of interlinking collaborators including: - brands that publish ads - businesses that buy and analyse data - data scientists who build models - developers who innovate on the Swash stack - charities who receive your donations The Swash value chain is powered by its native token ([SWASH]. SWASH is the network's native utility token with a total supply of 1 billion. SWASH has a variety of use cases within the ecosystem and is used as a cross-chain utility and governance token integrating Ethereum, Gnosis Chain, and Polygon. It is fused with a constellation of partners and their native currencies, allowing for cross-fertilisation of value, increased adoption, and a seamless user experience.

Recurso de Swash (SWASH) Site oficial

Previsão de preço do Swash (em USD)

Quanto valerá Swash (SWASH) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em Swash (SWASH) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para Swash.

Confira a previsão de preço de Swash agora!

SWASH para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de Swash (SWASH)

Compreender a tokenomics de Swash (SWASH) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SWASH agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Swash (SWASH) Quanto vale hoje o Swash (SWASH)? O preço ao vivo de SWASH em USD é 0.00210157 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SWASH para USD? $ 0.00210157 . Confira o O preço atual de SWASH para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de Swash? A capitalização de mercado de SWASH é $ 2.09M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SWASH? O fornecimento circulante de SWASH é de 994.96M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SWASH? SWASH atingiu um preço máximo histórico de 0.95025 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SWASH? SWASH atingiu um preço minímo histórico de 0.00161107 USD . Qual é o volume de negociação de SWASH? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SWASH é -- USD . SWASH vai subir ainda este ano? SWASH pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SWASH para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o Swash (SWASH)