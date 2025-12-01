Preço de Sus hoje

O preço ao vivo de Sus (SUS) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUS para USD é de -- por SUS.

Sus ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,871.31, com um fornecimento em circulação de 999.51M SUS. Nas últimas 24 horas, SUS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00493113, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SUS movimentou-se -- na última hora e +4.88% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Sus (SUS)

Capitalização de mercado $ 10.87K$ 10.87K $ 10.87K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.87K$ 10.87K $ 10.87K Fornecimento Circulante 999.51M 999.51M 999.51M Fornecimento total 999,514,014.126698 999,514,014.126698 999,514,014.126698

