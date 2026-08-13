Em que rede blockchain superSUI opera?

superSUI opera na rede --, que define como as transações são processadas, a velocidade das confirmações e a segurança geral. A rede também determina a compatibilidade com carteiras, dApps e padrões de contratos inteligentes.

Qual é o preço atual de SUPERSUI?

O token está cotado a R$3.49254302219220345000, registrando uma variação de preço de -0.13% nas últimas 24 horas. As atualizações de preço são agregadas em tempo real das principais exchanges globais.

A que categoria superSUI pertence?

superSUI se enquadra na categoria Liquid Staking Tokens,Sui Ecosystem. Essa classificação ajuda os investidores a comparar SUPERSUI com ativos similares no mesmo setor, como tokens DeFi, memes, Layer-1, Layer-2 ou tokens de IA.

Qual é a capitalização de mercado de superSUI?

Sua capitalização de mercado é de R$11258041.32130556169000, colocando o ativo na posição #--. A capitalização de mercado fornece uma medida ampla do tamanho, adoção e confiança dos investidores.

Quantos tokens de SUPERSUI estão atualmente em circulação?

Há 3216218.994 tokens em circulação no mercado. Essa quantidade influencia diretamente o equilíbrio entre oferta e demanda, a descoberta de preços e as expectativas de inflação.

Quão ativo está o trading de superSUI hoje?

Nos últimos dias, SUPERSUI gerou R$-- em volume de trading. Um volume forte geralmente indica um maior interesse do mercado ou reações a notícias recentes.

Como o preço de hoje se compara aos máximos e mínimos recentes?

Nas últimas 24 horas, superSUI flutuou entre R$3.47207838421199877000 e R$3.50328144510884856000, oferecendo aos traders uma visão sobre a volatilidade de curto prazo e possíveis zonas de quebra.