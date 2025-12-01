Preço de Superseed hoje

O preço ao vivo de Superseed (SUPR) hoje é $ 0.00048153, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUPR para USD é de $ 0.00048153 por SUPR.

Superseed ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 723,447, com um fornecimento em circulação de 1.50B SUPR. Nas últimas 24 horas, SUPR foi negociado entre $ 0.00047706 (mínimo) e $ 0.00048857 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00355003, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00037926.

No desempenho de curto prazo, SUPR movimentou-se -0.17% na última hora e +12.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Superseed (SUPR)

Capitalização de mercado $ 723.45K$ 723.45K $ 723.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.81M$ 4.81M $ 4.81M Fornecimento Circulante 1.50B 1.50B 1.50B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Superseed é $ 723.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SUPR é 1.50B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.81M.