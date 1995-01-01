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Principais tokens de Ink Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Ink Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.0009
0.00%
+0.01%
+0.02%
$ 74.86B
$ 51.22M
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.761
+0.36%
+0.16%
+7.43%
$ 5.74B
$ 68.95K
3
USDT0
USDT0
USDT0
$ 0.999024
+0.03%
0.00%
-0.01%
$ 4.06B
$ 69.76M
4
Global Dollar
Global Dollar
USDG
$ 0.999657
-0.02%
0.00%
-0.01%
$ 3.47B
$ 268.81M
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,073.61
0.00%
-0.06%
-0.84%
$ 3.38B
$ 0.01
6
PayPal USD
PayPal USD
PYUSD
$ 0.999854
0.00%
0.00%
+0.02%
$ 2.80B
$ 134.19M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,025.57
-0.08%
0.00%
-0.81%
$ 864.80M
$ 27.84K
8
GHO
GHO
GHO
$ 0.998523
+0.01%
0.00%
+0.08%
$ 697.97M
$ 16.07M
9
Kraken Wrapped BTC
Kraken Wrapped BTC
KBTC
$ 63,575
-0.04%
-0.00%
-1.13%
$ 461.28M
$ 909.94K
10
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,426
-0.02%
-0.00%
-1.13%
$ 412.62M
$ 6.00K
11
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,122
+0.01%
-0.00%
-1.12%
$ 188.36M
$ 3.22K
12
Re Protocol reUSD
Re Protocol reUSD
REUSD
$ 1.095
0.00%
0.00%
+0.18%
$ 185.63M
$ 4.27M
13
$ 224.59
+0.01%
+2.83%
+2.33%
$ 146.90M
$ 350.66
14
Tether Gold Tokens
Tether Gold Tokens
XAUT0
$ 4,371.96
-0.22%
0.00%
+3.17%
$ 119.24M
$ 9.04M
15
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.99957
-0.01%
0.00%
-0.03%
$ 111.06M
$ 1.85M
16
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
Apollo Diversified Credit Securitize Fund
ACRED
$ 1,104.84
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 94.89M
--
17
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,038.73
-0.07%
-0.00%
-0.65%
$ 86.68M
$ 1.50K
18
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,047
0.00%
--
-1.10%
$ 62.07M
$ 26.84
19
Bedrock BTC
Bedrock BTC
BRBTC
$ 62,482
0.00%
--
0.00%
$ 50.03M
$ 127.66
20
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.004
-0.10%
+0.00%
+0.10%
$ 33.07M
$ 4.66M
21
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.299444
-0.15%
-0.02%
-4.15%
$ 16.08M
$ 140.14K
22
Simons Cat
Simons Cat
CAT
$ 0.000001742
+1.90%
+1.60%
+16.62%
$ 13.01M
$ 37.10B
23
Sandisk Corporation xStock
Sandisk Corporation xStock
SNDKX
$ 1,364.99
-0.15%
+0.04%
+8.03%
$ 12.05M
$ 412.06K
24
Bert
Bert
BERT
$ 0.009041
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-0.81%
+4.54%
$ 8.73M
$ 6.66M
25
Superseed
Superseed
SUPR
$ 8.965E-5
0.00%
-0.20%
+1.07%
$ 896.47K
--
26
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999215
-0.03%
0.00%
+0.09%
$ 816.10K
$ 682.99K
27
ANITA
ANITA
ANITA
$ 0.00063719
+0.16%
+0.02%
-5.19%
$ 637.15K
$ 388.06
28
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
Energy Select Sector SPDR Fund xStock
XLEX
$ 61.19
0.00%
0.00%
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$ 480.26K
$ 3.87
29
Eaton Corporation plc xStock
Eaton Corporation plc xStock
ETNX
$ 461.16
0.00%
--
+17.52%
$ 166.21K
$ 2.40K
30
Purple
Purple
PURPLE
$ 9.043E-5
+0.30%
-3.80%
-2.78%
$ 90.40K
--
31
Bobina
Bobina
BOBINA
$ 0.00643588
-0.05%
--
+0.67%
$ 64.37K
$ 164.44
32
Kraken
Kraken
KRAKEN
$ 5.34642E-7
+0.29%
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$ 53.47K
--
33
Shroomy
Shroomy
SHROOMY
$ 3.123E-5
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$ 28.98K
--
34
WATCHDOGS
WATCHDOGS
WATCH
$ 1.368E-5
0.00%
-3.00%
0.00%
$ 13.68K
--
35
CF Large Cap Index
CF Large Cap Index
LCAP
$ 5.254
0.00%
-0.89%
-1.04%
--
$ 3.78

Perguntas frequentes

O que são tokens de Ink Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Ink Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 35 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $97.89B.
Qual é o token de Ink Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Ink Ecosystem acompanhados na MEXC, NVDAX apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 2.83% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Ink Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 35 tokens de Ink Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Ink Ecosystem incluem USDC, LINK, USDT0. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Ink Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Ink Ecosystem é de aproximadamente $97.89B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Ink Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.