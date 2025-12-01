Preço de SuperReturn sSuperUSD hoje

O preço ao vivo de SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) hoje é $ 1.051, com uma variação de 0.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SSUPERUSD para USD é de $ 1.051 por SSUPERUSD.

SuperReturn sSuperUSD ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,478,158, com um fornecimento em circulação de 2.36M SSUPERUSD. Nas últimas 24 horas, SSUPERUSD foi negociado entre $ 1.046 (mínimo) e $ 1.073 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.11, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.938938.

No desempenho de curto prazo, SSUPERUSD movimentou-se +0.19% na última hora e +0.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Capitalização de mercado $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M Fornecimento Circulante 2.36M 2.36M 2.36M Fornecimento total 2,361,716.333747 2,361,716.333747 2,361,716.333747

