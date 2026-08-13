Preço de Superp hoje

O preço ao vivo de Superp (SUP) hoje é $ 0.00168819, com uma variação de 3.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SUP para USD é de $ 0.00168819 por SUP.

Superp ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 295,433, com um fornecimento em circulação de 175.00M SUP. Nas últimas 24 horas, SUP foi negociado entre $ 0.00160741 (mínimo) e $ 0.0018924 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.161004, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00145813.

No desempenho de curto prazo, SUP movimentou-se +0.55% na última hora e -31.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 28.82K.

Informações de mercado de Superp (SUP)

Capitalização de mercado $ 295.43K$ 295.43K $ 295.43K Volume (24h) $ 28.82K$ 28.82K $ 28.82K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M Fornecimento Circulante 175.00M 175.00M 175.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Superp é $ 295.43K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 28.82K. A oferta em circulação de SUP é 175.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.69M.