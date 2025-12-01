Preço de Streme hoje

O preço ao vivo de Streme (STREME) hoje é $ 0.00000334, com uma variação de 0.82% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STREME para USD é de $ 0.00000334 por STREME.

Streme ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 321,566, com um fornecimento em circulação de 96.20B STREME. Nas últimas 24 horas, STREME foi negociado entre $ 0.0000033 (mínimo) e $ 0.00000344 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00004477, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000287.

No desempenho de curto prazo, STREME movimentou-se -0.18% na última hora e +9.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Streme (STREME)

Capitalização de mercado $ 321.57K$ 321.57K $ 321.57K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 321.57K$ 321.57K $ 321.57K Fornecimento Circulante 96.20B 96.20B 96.20B Fornecimento total 96,200,635,463.23135 96,200,635,463.23135 96,200,635,463.23135

