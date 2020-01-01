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Principais tokens de Farcaster Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor Farcaster Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Sky Protocol
Sky Protocol
SKY
$ 0.05285
-0.26%
-0.79%
-3.98%
$ 1.23B
$ 1.01M
2
DOG GO TO THE MOON
DOG GO TO THE MOON
DOG
$ 0.0006294
+0.25%
+0.28%
+1.92%
$ 63.67M
$ 98.10M
3
Degen
Degen
DEGEN
$ 0.0011566
-0.41%
-3.79%
-7.73%
$ 26.90M
$ 47.05M
4
Nomina
Nomina
NOM
$ 0.001594
+0.51%
-1.06%
+0.44%
$ 4.62M
$ 35.74M
5
FAR Labs
FAR Labs
FAR
$ 0.000868
0.00%
+0.93%
-15.23%
$ 4.19M
$ 7.47M
6
DOGINME
DOGINME
DOGINME
$ 0.00005814
+0.05%
-0.27%
-1.92%
$ 3.93M
$ 923.38M
7
Base God
Base God
TYBG
$ 4.33E-6
-0.23%
-0.90%
+0.46%
$ 532.77K
--
8
higher
higher
HIGHER
$ 0.00025548
0.00%
-0.02%
-9.33%
$ 255.48K
$ 10.81
9
Faircaster
Faircaster
FAIR
$ 4.88E-6
+0.21%
+2.00%
-9.80%
$ 235.69K
--
10
TN100x
TN100x
TN100X
$ 1.704E-5
+0.29%
-1.10%
+1.43%
$ 146.39K
--
11
likes
likes
LIKES
$ 1.4E-6
0.00%
+5.60%
+2.94%
$ 132.64K
--
12
Streme
Streme
STREME
$ 9.04438E-7
-1.88%
-2.10%
-2.79%
$ 90.44K
--
13
Thank You So Much
Thank You So Much
TYSM
$ 7.2893E-7
+0.24%
+0.10%
-1.32%
$ 71.93K
--
14
Indexy
Indexy
I
$ 7.1424E-7
-0.03%
+0.80%
+0.26%
$ 71.42K
--
15
Siyana
Siyana
SYYN
$ 7.4507E-7
+0.24%
0.00%
+0.82%
$ 64.82K
--
16
glonkybot
glonkybot
GLANKER
$ 6.24046E-7
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-0.50%
-0.55%
$ 62.41K
--
17
ghffb47yii2rteeyy10op
ghffb47yii2rteeyy10op
GHFFB47YII2RTEEYY10OP
$ 4.41066E-7
0.00%
-2.30%
+0.42%
$ 44.11K
--
18
BRACKY
BRACKY
BRACKY
$ 3.6404E-7
+0.24%
+0.90%
+1.63%
$ 35.88K
--
19
Tickle
Tickle
TICKLE
$ 7.1E-6
0.00%
+5.10%
0.00%
$ 29.83K
--
20
Enjoy
Enjoy
ENJOY
$ 2.49245E-7
0.00%
+1.70%
0.00%
$ 27.69K
--
21
Points
Points
POINTS
$ 8.187E-5
0.00%
+7.90%
0.00%
$ 20.39K
--
22
Astro Fuel
Astro Fuel
ASTRO
$ 4.83159E-7
+0.24%
-1.50%
-2.49%
$ 20.29K
--
23
Drone
Drone
DRONE
$ 1.559E-5
0.00%
+1.10%
+1.10%
$ 13.80K
--
24
Le Bleu Elefant
Le Bleu Elefant
BLEU
$ 1.297E-5
0.00%
-2.60%
-21.01%
$ 12.97K
--
25
Farcaster Flower
Farcaster Flower
FLOWER
$ 1.127E-5
0.00%
+0.80%
+0.99%
$ 11.27K
--
26
MIU
MIU
MIU
$ 0.00000000189
0.00%
-2.07%
-1.56%
--
$ 193.66B

Perguntas frequentes

O que são tokens de Farcaster Ecosystem e por que são populares?
Tokens de Farcaster Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 26 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $1.33B.
Qual é o token de Farcaster Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de Farcaster Ecosystem acompanhados na MEXC, POINTS apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 7.90% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de Farcaster Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 26 tokens de Farcaster Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de Farcaster Ecosystem incluem SKY, DOG, DEGEN. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria Farcaster Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de Farcaster Ecosystem é de aproximadamente $1.33B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor Farcaster Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.