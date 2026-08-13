Preço de STAU hoje

O preço ao vivo de STAU (STAU) hoje é $ 0.00643485, com uma variação de 2.02% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de STAU para USD é de $ 0.00643485 por STAU.

STAU ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 64,358,083, com um fornecimento em circulação de 10.00B STAU. Nas últimas 24 horas, STAU foi negociado entre $ 0.00640249 (mínimo) e $ 0.00657103 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.279, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00448904.

No desempenho de curto prazo, STAU movimentou-se -0.39% na última hora e -5.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 416.95K.

Informações de mercado de STAU (STAU)

Capitalização de mercado $ 64.36M$ 64.36M $ 64.36M Volume (24h) $ 416.95K$ 416.95K $ 416.95K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 64.36M$ 64.36M $ 64.36M Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de STAU é $ 64.36M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 416.95K. A oferta em circulação de STAU é 10.00B, com um fornecimento total de 10000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 64.36M.