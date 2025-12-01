Preço de SPLASH hoje

O preço ao vivo de SPLASH (SPLASH) hoje é $ 0.01091792, com uma variação de 0.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPLASH para USD é de $ 0.01091792 por SPLASH.

SPLASH ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 109,193, com um fornecimento em circulação de 10.00M SPLASH. Nas últimas 24 horas, SPLASH foi negociado entre $ 0.01088526 (mínimo) e $ 0.01101898 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.051178, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00494731.

No desempenho de curto prazo, SPLASH movimentou-se -0.19% na última hora e -0.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SPLASH (SPLASH)

Capitalização de mercado $ 109.19K$ 109.19K $ 109.19K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 109.19K$ 109.19K $ 109.19K Fornecimento Circulante 10.00M 10.00M 10.00M Fornecimento total 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SPLASH é $ 109.19K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPLASH é 10.00M, com um fornecimento total de 10000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 109.19K.