Preço de Speedrun hoje

O preço ao vivo de Speedrun (SPEED) hoje é $ 0.00017, com uma variação de 1.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPEED para USD é de $ 0.00017 por SPEED.

Speedrun ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 170,003, com um fornecimento em circulação de 1.00B SPEED. Nas últimas 24 horas, SPEED foi negociado entre $ 0.00016766 (mínimo) e $ 0.00017268 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00101774, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00015458.

No desempenho de curto prazo, SPEED movimentou-se -0.56% na última hora e +2.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Speedrun (SPEED)

Capitalização de mercado $ 170.00K$ 170.00K $ 170.00K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 170.00K$ 170.00K $ 170.00K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Speedrun é $ 170.00K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SPEED é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 170.00K.