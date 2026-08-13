Preço de Spain hoje

O preço ao vivo de Spain (SPAIN) hoje é $ 0.162638, com uma variação de 3.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SPAIN para USD é de $ 0.162638 por SPAIN.

Spain ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,023,702, com um fornecimento em circulação de 6.29M SPAIN. Nas últimas 24 horas, SPAIN foi negociado entre $ 0.159473 (mínimo) e $ 0.169948 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.919625, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.159473.

No desempenho de curto prazo, SPAIN movimentou-se +0.30% na última hora e -12.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 44.43K.

Informações de mercado de Spain (SPAIN)

Capitalização de mercado $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Volume (24h) $ 44.43K$ 44.43K $ 44.43K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 3.84M$ 3.84M $ 3.84M Fornecimento Circulante 6.29M 6.29M 6.29M Fornecimento total 29,012,176.0 29,012,176.0 29,012,176.0

A capitalização de mercado atual de Spain é $ 1.02M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 44.43K. A oferta em circulação de SPAIN é 6.29M, com um fornecimento total de 29012176.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.84M.