Preço de Solama hoje

O preço ao vivo de Solama (SOLAMA) hoje é $ 0, com uma variação de 1.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SOLAMA para USD é de $ 0 por SOLAMA.

Solama ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 362,266, com um fornecimento em circulação de 675.24M SOLAMA. Nas últimas 24 horas, SOLAMA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.15101, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SOLAMA movimentou-se -0.56% na última hora e -12.93% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 31.71K.

Informações de mercado de Solama (SOLAMA)

Capitalização de mercado $ 362.27K$ 362.27K $ 362.27K Volume (24h) $ 31.71K$ 31.71K $ 31.71K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 362.27K$ 362.27K $ 362.27K Fornecimento Circulante 675.24M 675.24M 675.24M Fornecimento total 675,241,698.466272 675,241,698.466272 675,241,698.466272

A capitalização de mercado atual de Solama é $ 362.27K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 31.71K. A oferta em circulação de SOLAMA é 675.24M, com um fornecimento total de 675241698.466272. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 362.27K.