Preço de Singularity Finance hoje

O preço ao vivo de Singularity Finance (SFI) hoje é $ 0.00301096, com uma variação de 20.70% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SFI para USD é de $ 0.00301096 por SFI.

Singularity Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 627,561, com um fornecimento em circulação de 84.53M SFI. Nas últimas 24 horas, SFI foi negociado entre $ 0.00245785 (mínimo) e $ 0.00391663 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.204218, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00245785.

No desempenho de curto prazo, SFI movimentou-se +3.20% na última hora e -12.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.54K.

Informações de mercado de Singularity Finance (SFI)

Capitalização de mercado $ 627.56K$ 627.56K $ 627.56K Volume (24h) $ 5.54K$ 5.54K $ 5.54K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M Fornecimento Circulante 84.53M 84.53M 84.53M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Singularity Finance é $ 627.56K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.54K. A oferta em circulação de SFI é 84.53M, com um fornecimento total de 500000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.51M.