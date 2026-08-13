Preço de SINBAD CREW BASE hoje

O preço ao vivo de SINBAD CREW BASE (SCB) hoje é $ 0, com uma variação de 0.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SCB para USD é de $ 0 por SCB.

SINBAD CREW BASE ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 73,465, com um fornecimento em circulação de 1.00B SCB. Nas últimas 24 horas, SCB foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SCB movimentou-se -0.28% na última hora e -7.05% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SINBAD CREW BASE (SCB)

Capitalização de mercado $ 73.47K$ 73.47K $ 73.47K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 73.47K$ 73.47K $ 73.47K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de SINBAD CREW BASE é $ 73.47K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SCB é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 73.47K.