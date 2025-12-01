Preço de Shoggoth hoje

O preço ao vivo de Shoggoth (SHOGGOTH) hoje é $ 0.00132794, com uma variação de 5.58% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SHOGGOTH para USD é de $ 0.00132794 por SHOGGOTH.

Shoggoth ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,330,920, com um fornecimento em circulação de 999.98M SHOGGOTH. Nas últimas 24 horas, SHOGGOTH foi negociado entre $ 0.00117875 (mínimo) e $ 0.00133857 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.172673, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00117875.

No desempenho de curto prazo, SHOGGOTH movimentou-se -0.65% na última hora e -6.19% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Shoggoth (SHOGGOTH)

Capitalização de mercado $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.33M$ 1.33M $ 1.33M Fornecimento Circulante 999.98M 999.98M 999.98M Fornecimento total 999,979,010.991446 999,979,010.991446 999,979,010.991446

