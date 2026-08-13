Preço de ShibaKeanu hoje

O preço ao vivo de ShibaKeanu ($SHIBK) hoje é $ 0, com uma variação de 0.01% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $SHIBK para USD é de $ 0 por $SHIBK.

ShibaKeanu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 516,922, com um fornecimento em circulação de 887.27T $SHIBK. Nas últimas 24 horas, $SHIBK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, $SHIBK movimentou-se -- na última hora e +3.33% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ShibaKeanu ($SHIBK)

Capitalização de mercado $ 516.92K$ 516.92K $ 516.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 516.92K$ 516.92K $ 516.92K Fornecimento Circulante 887.27T 887.27T 887.27T Fornecimento total 887,274,419,464,781.0 887,274,419,464,781.0 887,274,419,464,781.0

A capitalização de mercado atual de ShibaKeanu é $ 516.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de $SHIBK é 887.27T, com um fornecimento total de 887274419464781.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 516.92K.