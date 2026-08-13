Qual é o preço em tempo real de Serum hoje?

O preço atual de Serum está em R$0.0374795791074389568000, com uma variação de 2.81% nas últimas 24 horas. Esse valor é atualizado constantemente para refletir as condições precisas do mercado global.

Como é a estrutura diária de preços para SRM?

SRM foi negociado entre R$0.0361380699891258912000 e R$0.0376157693656683264000, oferecendo insights sobre a força dos preços intradiários e possíveis zonas de quebra.

Quanta volatilidade Serum está apresentando hoje?

O token experimentou --% de volatilidade no último dia, ajudando os traders a determinar se o mercado está estável ou altamente reativo.

Em que zona técnica SRM está atualmente operando?

A movimentação dos preços em relação aos máximos e mínimos recentes sugere que SRM está mostrando um momentum moderado de curto prazo, influenciado pela liquidez e pela direção geral do mercado.

Qual é a classificação e o tamanho geral do mercado para Serum?

Com uma capitalização de mercado de R$13971692.45078676576000, Serum ocupa a posição #5301, indicando forte presença no mercado e interesse dos investidores.

Quanta atividade comercial SRM tem registrado recentemente?

O token gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, demonstrando um engajamento ativo por parte dos traders globais.

Como Serum se compara ao seu ATH e ao seu ATL?

O seu ATH é de R$69.0471581457216000, enquanto o ATL é de R$, oferecendo uma perspectiva sobre o potencial de preços de longo prazo e as quedas observadas.

Quais são os fundamentos que influenciam o comportamento de mercado de SRM?

Os fatores centrais incluem a oferta circulante (372782297.0 tokens), o desempenho da categoria dentro de Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Solana Ecosystem,Ethereum Ecosystem,FTX Holdings,Multicoin Capital Portfolio,Energi Ecosystem,Viction Ecosystem e a atividade em cadeia em --, todos esses elementos moldam a ação de preços do token.