Preço de SEKA hoje

O preço ao vivo de SEKA (SEKA) hoje é --, com uma variação de 1.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SEKA para USD é de -- por SEKA.

SEKA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 122,484, com um fornecimento em circulação de 1.00B SEKA. Nas últimas 24 horas, SEKA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00128193, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SEKA movimentou-se -0.59% na última hora e +4.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SEKA (SEKA)

Capitalização de mercado $ 122.48K$ 122.48K $ 122.48K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 122.48K$ 122.48K $ 122.48K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

