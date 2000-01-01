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Principais tokens de MMO por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor MMO. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Monad
Monad
MON
$ 0.02181
+0.14%
+0.60%
+7.09%
$ 257.32M
$ 10.34M
2
Big Time
Big Time
BIGTIME
$ 0.004837
0.00%
-4.57%
-9.73%
$ 12.05M
$ 11.77M
3
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0.0015746
-2.61%
+4.92%
-3.50%
$ 10.77M
$ 44.28M
4
Star Atlas
Star Atlas
ATLAS
$ 0.000121
0.00%
-1.63%
-6.92%
$ 3.01M
$ 20.81M
5
Star Atlas DAO
Star Atlas DAO
POLIS
$ 0.00933917
-2.31%
-0.01%
-2.09%
$ 2.74M
$ 7.69K
6
Vulcan Forged PYR
Vulcan Forged PYR
PYR
$ 0.06
+0.52%
-1.93%
-21.49%
$ 2.73M
$ 1.30M
7
World of Dypians
World of Dypians
WOD
$ 0.00385
0.00%
+1.57%
-12.19%
$ 2.06M
$ 9.37M
8
Cornucopias
Cornucopias
COPI
$ 0.00183475
0.00%
-0.00%
+0.52%
$ 1.89M
$ 11.42
9
Wrapped NCG
Wrapped NCG
WNCG
$ 0.00400787
+0.14%
-0.01%
+0.04%
$ 1.54M
$ 16.25K
10
Guild of Guardians
Guild of Guardians
GOG
$ 0.0011659
-0.03%
-0.01%
+6.93%
$ 1.01M
$ 821.58
11
3ULL
3ULL
3ULL
$ 0.00006394
+0.53%
+2.82%
+4.00%
$ 925.70K
$ 179.89M
12
Draggin Karma Points
Draggin Karma Points
DKP
$ 0.00019605
-0.05%
-0.05%
+15.67%
$ 782.61K
$ 874.47
13
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01136611
+0.02%
-0.00%
-0.93%
$ 661.92K
$ 170.49
14
MetaCene
MetaCene
MAK
$ 0.00100111
0.00%
-0.00%
-1.96%
$ 648.15K
$ 8.64K
15
RavenQuest
RavenQuest
QUEST
$ 0.00147951
-0.01%
-0.03%
-5.68%
$ 552.80K
$ 5.36K
16
MCH Coin
MCH Coin
MCHC
$ 0.00968855
-0.07%
-0.00%
-0.53%
$ 474.42K
$ 140.78
17
END
END
END
$ 0.00308291
0.00%
--
+2.65%
$ 398.62K
$ 2.30
18
Moonsama
Moonsama
SAMA
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0.00%
--
-0.13%
$ 348.83K
$ 71.29
19
Apeiron
Apeiron
APRS
$ 0.0002052
0.00%
--
-0.72%
$ 205.20K
$ 27.82
20
Kindra by virtuals
Kindra by virtuals
KINDRA
$ 0.00017452
-0.42%
+0.10%
+11.32%
$ 174.52K
$ 1.27K
21
Sekuya
Sekuya
SKYA
$ 0.0002843
-1.35%
-12.45%
-35.20%
$ 156.28K
$ 54.92M
22
World Of Claudecraft
World Of Claudecraft
WOC
$ 0.0001476
-1.18%
+0.01%
-10.12%
$ 147.20K
$ 3.73K
23
Bezoge Earth
Bezoge Earth
BEZOGE
$ 3.609E-12
0.00%
+0.50%
+0.67%
$ 142.90K
--
24
Domi
Domi
DOMI
$ 0.00022756
-0.25%
+0.03%
-3.39%
$ 111.42K
$ 1.51
25
Avarik Saga
Avarik Saga
AVRK
$ 0.00057613
0.00%
--
-0.66%
$ 110.18K
$ 4.15
26
HermesWorld
HermesWorld
HERMESWORLD
$ 6.596E-5
+2.23%
-3.50%
-44.83%
$ 65.95K
--
27
Gaia Everworld
Gaia Everworld
GAIA
$ 9.991E-5
0.00%
+0.60%
0.00%
$ 42.21K
--
28
Blink Galaxy
Blink Galaxy
GQ
$ 4.85E-6
+0.21%
0.00%
+0.21%
$ 40.76K
--
29
DEEPSPACE
DEEPSPACE
DPS
$ 0.00051697
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--
0.00%
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$ 1.12
30
MetaDOS
MetaDOS
SECOND
$ 3.27E-6
+0.31%
+1.60%
+1.55%
$ 32.28K
--
31
SEKA
SEKA
SEKA
$ 3.159E-5
+0.61%
-0.20%
+5.09%
$ 31.59K
--
32
Space Nation Oikos
Space Nation Oikos
OIK
$ 8.897E-5
0.00%
-0.90%
-12.65%
$ 30.85K
--
33
Valora
Valora
VALORA
$ 2.488E-5
+0.48%
-5.20%
+12.22%
$ 22.49K
--
34
Metaverser
Metaverser
MTVT
$ 4.801E-5
0.00%
-15.90%
-15.07%
$ 22.39K
--

Perguntas frequentes

O que são tokens de MMO e por que são populares?
Tokens de MMO representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 34 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $301.27M.
Qual é o token de MMO com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de MMO acompanhados na MEXC, TLM apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 4.92% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de MMO existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 34 tokens de MMO, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de MMO incluem MON, BIGTIME, TLM. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria MMO?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de MMO é de aproximadamente $301.27M. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor MMO, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.