Preço de Scuba hoje

O preço ao vivo de Scuba (SCUBA) hoje é $ 0, com uma variação de 9.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SCUBA para USD é de $ 0 por SCUBA.

Scuba ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 21,443, com um fornecimento em circulação de 999.91M SCUBA. Nas últimas 24 horas, SCUBA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SCUBA movimentou-se +0.41% na última hora e -6.99% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Scuba (SCUBA)

Capitalização de mercado $ 21.44K$ 21.44K $ 21.44K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 21.44K$ 21.44K $ 21.44K Fornecimento Circulante 999.91M 999.91M 999.91M Fornecimento total 999,909,920.588187 999,909,920.588187 999,909,920.588187

A capitalização de mercado atual de Scuba é $ 21.44K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SCUBA é 999.91M, com um fornecimento total de 999909920.588187. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 21.44K.