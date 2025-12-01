Preço de SCHIZO hoje

O preço ao vivo de SCHIZO (SCHIZO) hoje é $ 0.00007975, com uma variação de 0.26% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SCHIZO para USD é de $ 0.00007975 por SCHIZO.

SCHIZO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 79,534, com um fornecimento em circulação de 999.99M SCHIZO. Nas últimas 24 horas, SCHIZO foi negociado entre $ 0.00007931 (mínimo) e $ 0.00008205 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00370351, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00001972.

No desempenho de curto prazo, SCHIZO movimentou-se -0.44% na última hora e +2.51% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de SCHIZO (SCHIZO)

Capitalização de mercado $ 79.53K$ 79.53K $ 79.53K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 79.54K$ 79.54K $ 79.54K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

