Preço de Rusk Token hoje

O preço ao vivo de Rusk Token (RUSK) hoje é $ 0.00038455, com uma variação de 10.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RUSK para USD é de $ 0.00038455 por RUSK.

Rusk Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 360,875, com um fornecimento em circulação de 938.45M RUSK. Nas últimas 24 horas, RUSK foi negociado entre $ 0.00034763 (mínimo) e $ 0.00038943 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00092063, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00029973.

No desempenho de curto prazo, RUSK movimentou-se -1.25% na última hora e +9.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Rusk Token (RUSK)

Capitalização de mercado $ 360.88K$ 360.88K $ 360.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 360.88K$ 360.88K $ 360.88K Fornecimento Circulante 938.45M 938.45M 938.45M Fornecimento total 938,448,482.3651226 938,448,482.3651226 938,448,482.3651226

A capitalização de mercado atual de Rusk Token é $ 360.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RUSK é 938.45M, com um fornecimento total de 938448482.3651226. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 360.88K.