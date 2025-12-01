Preço de ROLLHUB hoje

O preço ao vivo de ROLLHUB (RHUB) hoje é --, com uma variação de 1.13% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RHUB para USD é de -- por RHUB.

ROLLHUB ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 145,913, com um fornecimento em circulação de 1000.00M RHUB. Nas últimas 24 horas, RHUB foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RHUB movimentou-se -0.18% na última hora e +1.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ROLLHUB (RHUB)

Capitalização de mercado $ 145.91K$ 145.91K $ 145.91K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 145.91K$ 145.91K $ 145.91K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,998,960.067986 999,998,960.067986 999,998,960.067986

