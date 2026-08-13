Preço de Riser hoje

O preço ao vivo de Riser (RIS) hoje é $ 0, com uma variação de 1.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RIS para USD é de $ 0 por RIS.

Riser ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 566,458, com um fornecimento em circulação de 250.00M RIS. Nas últimas 24 horas, RIS foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.335187, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RIS movimentou-se -0.00% na última hora e -3.73% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.62K.

Informações de mercado de Riser (RIS)

Capitalização de mercado $ 566.46K$ 566.46K $ 566.46K Volume (24h) $ 5.62K$ 5.62K $ 5.62K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 566.46K$ 566.46K $ 566.46K Fornecimento Circulante 250.00M 250.00M 250.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Riser é $ 566.46K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.62K. A oferta em circulação de RIS é 250.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 566.46K.