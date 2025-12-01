Preço de Ridotto hoje

O preço ao vivo de Ridotto (RDT) hoje é $ 0.00456752, com uma variação de 2.41% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RDT para USD é de $ 0.00456752 por RDT.

Ridotto ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,437,678, com um fornecimento em circulação de 314.76M RDT. Nas últimas 24 horas, RDT foi negociado entre $ 0.00444503 (mínimo) e $ 0.00457698 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.51, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00208362.

No desempenho de curto prazo, RDT movimentou-se -0.03% na última hora e +3.16% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ridotto (RDT)

Capitalização de mercado $ 1.44M$ 1.44M $ 1.44M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.28M$ 2.28M $ 2.28M Fornecimento Circulante 314.76M 314.76M 314.76M Fornecimento total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

