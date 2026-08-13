Preço de RAXOL hoje

O preço ao vivo de RAXOL (RAXOL) hoje é $ 0, com uma variação de 6.24% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RAXOL para USD é de $ 0 por RAXOL.

RAXOL ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 805,165, com um fornecimento em circulação de 1.00B RAXOL. Nas últimas 24 horas, RAXOL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.00125485 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00409227, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, RAXOL movimentou-se -12.50% na última hora e +39.86% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.51K.

Informações de mercado de RAXOL (RAXOL)

Capitalização de mercado $ 805.17K$ 805.17K $ 805.17K Volume (24h) $ 55.51K$ 55.51K $ 55.51K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 805.17K$ 805.17K $ 805.17K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de RAXOL é $ 805.17K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 55.51K. A oferta em circulação de RAXOL é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 805.17K.