Preço de QUANT hoje

O preço ao vivo de QUANT (QUANT) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de QUANT para USD é de -- por QUANT.

QUANT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 17,688.5, com um fornecimento em circulação de 1.00B QUANT. Nas últimas 24 horas, QUANT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, QUANT movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de QUANT (QUANT)

Capitalização de mercado $ 17.69K$ 17.69K $ 17.69K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 17.69K$ 17.69K $ 17.69K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de QUANT é $ 17.69K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de QUANT é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 17.69K.