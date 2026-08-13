Preço de psyopcat hoje

O preço ao vivo de psyopcat (PCAT) hoje é $ 0, com uma variação de 8.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PCAT para USD é de $ 0 por PCAT.

psyopcat ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,236, com um fornecimento em circulação de 999.00M PCAT. Nas últimas 24 horas, PCAT foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PCAT movimentou-se +1.67% na última hora e -3.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de psyopcat (PCAT)

Capitalização de mercado $ 25.24K$ 25.24K $ 25.24K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.24K$ 25.24K $ 25.24K Fornecimento Circulante 999.00M 999.00M 999.00M Fornecimento total 999,001,269.907857 999,001,269.907857 999,001,269.907857

A capitalização de mercado atual de psyopcat é $ 25.24K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PCAT é 999.00M, com um fornecimento total de 999001269.907857. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 25.24K.