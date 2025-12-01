Preço de Polyswipe hoje

O preço ao vivo de Polyswipe (SWIPE) hoje é --, com uma variação de 0.68% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SWIPE para USD é de -- por SWIPE.

Polyswipe ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 31,734, com um fornecimento em circulação de 1.00B SWIPE. Nas últimas 24 horas, SWIPE foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00160508, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, SWIPE movimentou-se -0.34% na última hora e -40.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Polyswipe (SWIPE)

Capitalização de mercado $ 31.73K$ 31.73K $ 31.73K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.73K$ 31.73K $ 31.73K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

