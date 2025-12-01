Preço de Pinealon hoje

O preço ao vivo de Pinealon (PNL) hoje é --, com uma variação de 0.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PNL para USD é de -- por PNL.

Pinealon ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,453, com um fornecimento em circulação de 999.71M PNL. Nas últimas 24 horas, PNL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PNL movimentou-se -0.10% na última hora e -1.97% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Pinealon (PNL)

Capitalização de mercado $ 20.45K$ 20.45K $ 20.45K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.45K$ 20.45K $ 20.45K Fornecimento Circulante 999.71M 999.71M 999.71M Fornecimento total 999,706,666.019517 999,706,666.019517 999,706,666.019517

A capitalização de mercado atual de Pinealon é $ 20.45K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de PNL é 999.71M, com um fornecimento total de 999706666.019517. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.45K.