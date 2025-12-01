Preço de Orgo hoje

O preço ao vivo de Orgo (ORGO) hoje é $ 0.00502376, com uma variação de 6.27% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ORGO para USD é de $ 0.00502376 por ORGO.

Orgo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,511,431, com um fornecimento em circulação de 499.99M ORGO. Nas últimas 24 horas, ORGO foi negociado entre $ 0.00489439 (mínimo) e $ 0.00536344 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.01540746, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00115957.

No desempenho de curto prazo, ORGO movimentou-se -0.34% na última hora e -26.15% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Orgo (ORGO)

Capitalização de mercado $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.02M$ 5.02M $ 5.02M Fornecimento Circulante 499.99M 499.99M 499.99M Fornecimento total 999,990,566.0184114 999,990,566.0184114 999,990,566.0184114

A capitalização de mercado atual de Orgo é $ 2.51M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ORGO é 499.99M, com um fornecimento total de 999990566.0184114. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.02M.