Preço de ORCIB hoje

O preço ao vivo de ORCIB (PALMO) hoje é $ 0.00746619, com uma variação de 2.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PALMO para USD é de $ 0.00746619 por PALMO.

ORCIB ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,008,972, com um fornecimento em circulação de 2.54B PALMO. Nas últimas 24 horas, PALMO foi negociado entre $ 0.00742913 (mínimo) e $ 0.00791326 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.043821, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00742913.

No desempenho de curto prazo, PALMO movimentou-se -1.41% na última hora e -47.70% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ORCIB (PALMO)

Capitalização de mercado $ 19.01M$ 19.01M $ 19.01M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 23.42M$ 23.42M $ 23.42M Fornecimento Circulante 2.54B 2.54B 2.54B Fornecimento total 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711 3,124,999,957.442711

