Preço de Orcasm hoje

O preço ao vivo de Orcasm (ORCASM) hoje é --, com uma variação de 4.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ORCASM para USD é de -- por ORCASM.

Orcasm ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 20,098, com um fornecimento em circulação de 831.69M ORCASM. Nas últimas 24 horas, ORCASM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00140093, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ORCASM movimentou-se -0.30% na última hora e +44.41% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Orcasm (ORCASM)

Capitalização de mercado $ 20.10K$ 20.10K $ 20.10K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.10K$ 20.10K $ 20.10K Fornecimento Circulante 831.69M 831.69M 831.69M Fornecimento total 831,691,143.224376 831,691,143.224376 831,691,143.224376

A capitalização de mercado atual de Orcasm é $ 20.10K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ORCASM é 831.69M, com um fornecimento total de 831691143.224376. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.10K.