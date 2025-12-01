Preço de Operon Network hoje

O preço ao vivo de Operon Network (OPERON) hoje é $ 0.00005504, com uma variação de 0.35% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de OPERON para USD é de $ 0.00005504 por OPERON.

Operon Network ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,504.26, com um fornecimento em circulação de 100.00M OPERON. Nas últimas 24 horas, OPERON foi negociado entre $ 0.00005467 (mínimo) e $ 0.00005509 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00067175, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00005447.

No desempenho de curto prazo, OPERON movimentou-se -- na última hora e -5.07% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Operon Network (OPERON)

Capitalização de mercado $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.50K$ 5.50K $ 5.50K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Operon Network é $ 5.50K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de OPERON é 100.00M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 5.50K.