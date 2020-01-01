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Principais tokens de BOB Network Ecosystem por capitalização de mercado

Explore as principais moedas com melhor desempenho no setor BOB Network Ecosystem. As moedas abaixo são classificadas por capitalização de mercado, ajudando você a acompanhar facilmente as tendências do mercado e descobrir oportunidades de negociação.

#
Moeda
Preço
Últimos 7 dias
Operação
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,642.22
+0.27%
-0.28%
-1.07%
$ 7.41B
$ 2.03
2
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.734
+1.04%
-0.07%
+6.97%
$ 5.73B
$ 70.05K
3
Function FBTC
Function FBTC
FBTC
$ 63,482
0.00%
0.00%
-1.08%
$ 536.78M
$ 6.07K
4
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 63,420
+0.26%
-0.00%
-1.08%
$ 412.42M
$ 6.39K
5
tBTC
tBTC
TBTC
$ 63,509
+0.03%
-0.00%
-1.07%
$ 285.09M
$ 8.16M
6
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 63,121
+0.17%
-0.00%
-1.08%
$ 188.36M
$ 3.49K
7
Solv Protocol Staked BTC
Solv Protocol Staked BTC
XSOLVBTC
$ 63,047
+0.19%
--
-1.04%
$ 62.07M
$ 25.56
8
Euler Finance
Euler Finance
EUL
$ 1.2031
+0.94%
+7.53%
-4.17%
$ 28.58M
$ 76.66K
9
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.999303
+0.04%
0.00%
+0.07%
$ 816.17K
$ 724.41K
10
BOB
BOB
BOB
$ 0.003913
+0.74%
+0.97%
-0.30%
--
$ 14.28M

Perguntas frequentes

O que são tokens de BOB Network Ecosystem e por que são populares?
Tokens de BOB Network Ecosystem representam um grupo de projetos cripto focados em um tema ou tecnologia compartilhada. Esta categoria tem atraído atenção significativa dos traders, com 10 tokens atualmente acompanhados na MEXC e uma capitalização de mercado combinada de $14.65B.
Qual é o token de BOB Network Ecosystem com melhor desempenho no momento?
Entre os tokens de BOB Network Ecosystem acompanhados na MEXC, EUL apresentou o desempenho recente mais forte, com uma variação de preço de 7.53% nas últimas 24 horas. Os dados de desempenho são atualizados em tempo real e podem variar conforme as condições de mercado.
Quantos tokens de BOB Network Ecosystem existem na MEXC?
A MEXC atualmente acompanha 10 tokens de BOB Network Ecosystem, incluindo projetos negociáveis e pré-listados. Tokens populares de BOB Network Ecosystem incluem WBTC, LINK, FBTC. Novos tokens são adicionados regularmente à medida que a categoria evolui.
Qual é a capitalização total de mercado da categoria BOB Network Ecosystem?
A capitalização de mercado combinada de todos os tokens de BOB Network Ecosystem é de aproximadamente $14.65B. Esse valor reflete o valor agregado da categoria e está sujeito a flutuações de mercado em tempo real.

Aviso legal

A inclusão de ativos digitais no setor BOB Network Ecosystem, juntamente com as regras de classificação e os dados de mercado, é proveniente de terceiros independentes. A listagem de um token nesta categoria não constitui endosso, garantia ou recomendação de investimento por MEXC. Todo o conteúdo é apenas para fins informativos. Os preços das criptomoedas estão sujeitos a flutuações de mercado; faça sua própria pesquisa (DYOR) e negocie com cautela.