Informações de preço de OneRing (RING) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00765108 $ 0.00765108 $ 0.00765108 Mínimo 24h $ 0.00848484 $ 0.00848484 $ 0.00848484 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00765108$ 0.00765108 $ 0.00765108 Máximo 24h $ 0.00848484$ 0.00848484 $ 0.00848484 Máximo histórico $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 Menor preço $ 0.00215211$ 0.00215211 $ 0.00215211 Variação de Preço (1h) -0.79% Alteração de Preço (1D) -5.18% Variação de Preço (7d) -25.87% Variação de Preço (7d) -25.87%

O preço em tempo real de OneRing (RING) é $0.00784611. Nas últimas 24 horas, RING foi negociado entre a mínima de $ 0.00765108 e a máxima de $ 0.00848484, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de RING é $ 4.81, enquanto o mais baixo é $ 0.00215211.

Em termos de desempenho de curto prazo, RING variou -0.79% na última hora, -5.18% nas últimas 24 horas e -25.87% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de OneRing (RING)

Capitalização de mercado $ 53.39K$ 53.39K $ 53.39K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 743.45K$ 743.45K $ 743.45K Fornecimento Circulante 6.80M 6.80M 6.80M Fornecimento total 94,753,393.0 94,753,393.0 94,753,393.0

A capitalização de mercado atual de OneRing é $ 53.39K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RING é 6.80M, com um fornecimento total de 94753393.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 743.45K.