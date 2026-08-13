Preço de NYC hoje

O preço ao vivo de NYC (NYC) hoje é $ 0.084588, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de NYC para USD é de $ 0.084588 por NYC.

NYC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 25,376,409, com um fornecimento em circulação de 300.00M NYC. Nas últimas 24 horas, NYC foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.142001, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.084533.

No desempenho de curto prazo, NYC movimentou-se -- na última hora e +0.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 14.99.

Informações de mercado de NYC (NYC)

Capitalização de mercado $ 25.38M$ 25.38M $ 25.38M Volume (24h) $ 14.99$ 14.99 $ 14.99 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 84.59M$ 84.59M $ 84.59M Fornecimento Circulante 300.00M 300.00M 300.00M Fornecimento total 999,999,784.1122864 999,999,784.1122864 999,999,784.1122864

A capitalização de mercado atual de NYC é $ 25.38M, com um volume de negociação de 24 horas de $ 14.99. A oferta em circulação de NYC é 300.00M, com um fornecimento total de 999999784.1122864. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 84.59M.