O que é NALA (NALA)

NALA Meme Coin is inspired by Nala the Cat, Guinness World Record holder for most Instagram followers. More than a meme, it's a movement to support animal love and welfare. By blending viral culture with crypto, we fund shelters, rescue efforts, and awareness. Support NALA. Support love for animals. This community is about Cat lover and animal lovers. Join a passionate community driving real impact through love and donations for animals online.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre NALA (NALA) Quanto vale hoje o NALA (NALA)? O preço ao vivo de NALA em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de NALA para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de NALA para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de NALA? A capitalização de mercado de NALA é $ 44.85K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de NALA? O fornecimento circulante de NALA é de 1,000.00T USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de NALA? NALA atingiu um preço máximo histórico de 0 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de NALA? NALA atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de NALA? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para NALA é -- USD . NALA vai subir ainda este ano? NALA pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do NALA para uma análise mais detalhada.

