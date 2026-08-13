Preço de moonpig hoje

O preço ao vivo de moonpig (MOONPIG) hoje é $ 0, com uma variação de 0.93% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOONPIG para USD é de $ 0 por MOONPIG.

moonpig ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 205,678, com um fornecimento em circulação de 980.26M MOONPIG. Nas últimas 24 horas, MOONPIG foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.12267, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MOONPIG movimentou-se +0.47% na última hora e +1.45% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 24.47K.

Informações de mercado de moonpig (MOONPIG)

Capitalização de mercado $ 205.68K$ 205.68K $ 205.68K Volume (24h) $ 24.47K$ 24.47K $ 24.47K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 205.68K$ 205.68K $ 205.68K Fornecimento Circulante 980.26M 980.26M 980.26M Fornecimento total 980,255,341.90087 980,255,341.90087 980,255,341.90087

A capitalização de mercado atual de moonpig é $ 205.68K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 24.47K. A oferta em circulação de MOONPIG é 980.26M, com um fornecimento total de 980255341.90087. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 205.68K.