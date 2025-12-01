Preço de Midas mAPOLLO hoje

O preço ao vivo de Midas mAPOLLO (MAPOLLO) hoje é $ 1.052, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MAPOLLO para USD é de $ 1.052 por MAPOLLO.

Midas mAPOLLO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,550,836, com um fornecimento em circulação de 14.78M MAPOLLO. Nas últimas 24 horas, MAPOLLO foi negociado entre $ 1.052 (mínimo) e $ 1.052 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.052, enquanto a mínima histórica foi de $ 1.019.

No desempenho de curto prazo, MAPOLLO movimentou-se 0.00% na última hora e +0.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Midas mAPOLLO (MAPOLLO)

Capitalização de mercado $ 15.55M$ 15.55M $ 15.55M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15.55M$ 15.55M $ 15.55M Fornecimento Circulante 14.78M 14.78M 14.78M Fornecimento total 14,784,157.62096932 14,784,157.62096932 14,784,157.62096932

