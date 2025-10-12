O que é MicroBitcoin (MBC)

Micro Bitcoin (MBC) is a decentralized peer-to-peer (P2P) payment platform for the micro-economy. It is intended to be a means-of-payment coin, created (forked) from the Bitcoin (BTC) blockchain, and is designed to be used as a fast, flexible and acceptable method of payment which can be used between peers and between traditional businesses and their customers.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre MicroBitcoin (MBC) Quanto vale hoje o MicroBitcoin (MBC)? O preço ao vivo de MBC em USD é 0 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de MBC para USD? $ 0 . Confira o O preço atual de MBC para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de MicroBitcoin? A capitalização de mercado de MBC é $ 1.29M USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de MBC? O fornecimento circulante de MBC é de 55.55B USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de MBC? MBC atingiu um preço máximo histórico de 0.724754 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de MBC? MBC atingiu um preço minímo histórico de 0 USD . Qual é o volume de negociação de MBC? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para MBC é -- USD . MBC vai subir ainda este ano? MBC pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do MBC para uma análise mais detalhada.

