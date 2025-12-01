Preço de MEMDEX100 hoje

O preço ao vivo de MEMDEX100 (MEMDEX) hoje é $ 0.00149336, com uma variação de 0.97% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEMDEX para USD é de $ 0.00149336 por MEMDEX.

MEMDEX100 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,482,067, com um fornecimento em circulação de 988.82M MEMDEX. Nas últimas 24 horas, MEMDEX foi negociado entre $ 0.00147731 (mínimo) e $ 0.00154204 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.090549, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, MEMDEX movimentou-se -1.06% na última hora e -5.57% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MEMDEX100 (MEMDEX)

A capitalização de mercado atual de MEMDEX100 é $ 1.48M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MEMDEX é 988.82M, com um fornecimento total de 988817081.1374286. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.48M.