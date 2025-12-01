Preço de MeebitStrategy hoje

O preço ao vivo de MeebitStrategy (MEEBSTR) hoje é $ 0.0006793, com uma variação de 4.48% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MEEBSTR para USD é de $ 0.0006793 por MEEBSTR.

MeebitStrategy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 630,415, com um fornecimento em circulação de 928.04M MEEBSTR. Nas últimas 24 horas, MEEBSTR foi negociado entre $ 0.00065019 (mínimo) e $ 0.00068177 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00740641, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00056412.

No desempenho de curto prazo, MEEBSTR movimentou-se -0.03% na última hora e +14.63% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MeebitStrategy (MEEBSTR)

Capitalização de mercado $ 630.42K$ 630.42K $ 630.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 630.42K$ 630.42K $ 630.42K Fornecimento Circulante 928.04M 928.04M 928.04M Fornecimento total 928,035,807.3113819 928,035,807.3113819 928,035,807.3113819

