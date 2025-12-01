Preço de Mashida hoje

O preço ao vivo de Mashida (MSHD) hoje é $ 0.00376603, com uma variação de 10.90% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MSHD para USD é de $ 0.00376603 por MSHD.

Mashida ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 37,641,742, com um fornecimento em circulação de 10.00B MSHD. Nas últimas 24 horas, MSHD foi negociado entre $ 0.00364643 (mínimo) e $ 0.00423275 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02299756, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00363309.

No desempenho de curto prazo, MSHD movimentou-se +0.32% na última hora e -13.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Mashida (MSHD)

Capitalização de mercado $ 37.64M$ 37.64M $ 37.64M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 37.64M$ 37.64M $ 37.64M Fornecimento Circulante 10.00B 10.00B 10.00B Fornecimento total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

