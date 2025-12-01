Preço de MarsMi hoje

O preço ao vivo de MarsMi (MARSMI) hoje é $ 0.055878, com uma variação de 2.52% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MARSMI para USD é de $ 0.055878 por MARSMI.

MarsMi ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 55,884,097, com um fornecimento em circulação de 1000.00M MARSMI. Nas últimas 24 horas, MARSMI foi negociado entre $ 0.0545 (mínimo) e $ 0.055907 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.187525, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.051196.

No desempenho de curto prazo, MARSMI movimentou-se -0.00% na última hora e +8.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de MarsMi (MARSMI)

Capitalização de mercado $ 55.88M$ 55.88M $ 55.88M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 55.88M$ 55.88M $ 55.88M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,991.161518 999,999,991.161518 999,999,991.161518

A capitalização de mercado atual de MarsMi é $ 55.88M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MARSMI é 1000.00M, com um fornecimento total de 999999991.161518. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 55.88M.