Informações de preço de Marse (MARSE) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00000882 $ 0.00000882 $ 0.00000882 Mínimo 24h $ 0.00000912 $ 0.00000912 $ 0.00000912 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00000882$ 0.00000882 $ 0.00000882 Máximo 24h $ 0.00000912$ 0.00000912 $ 0.00000912 Máximo histórico $ 0.00017924$ 0.00017924 $ 0.00017924 Menor preço $ 0.00000882$ 0.00000882 $ 0.00000882 Variação de Preço (1h) -- Alteração de Preço (1D) +1.35% Variação de Preço (7d) -22.26% Variação de Preço (7d) -22.26%

O preço em tempo real de Marse (MARSE) é $0.00000894. Nas últimas 24 horas, MARSE foi negociado entre a mínima de $ 0.00000882 e a máxima de $ 0.00000912, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de MARSE é $ 0.00017924, enquanto o mais baixo é $ 0.00000882.

Em termos de desempenho de curto prazo, MARSE variou -- na última hora, +1.35% nas últimas 24 horas e -22.26% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Marse (MARSE)

Capitalização de mercado $ 8.92K$ 8.92K $ 8.92K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 8.92K$ 8.92K $ 8.92K Fornecimento Circulante 996.97M 996.97M 996.97M Fornecimento total 996,973,365.680075 996,973,365.680075 996,973,365.680075

A capitalização de mercado atual de Marse é $ 8.92K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de MARSE é 996.97M, com um fornecimento total de 996973365.680075. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 8.92K.