Qual é o preço atual de Maiga?

Maiga está sendo negociado a R$0.0142592674635258300000, o que representa uma variação de preço de -4.94% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como MAIGA se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -4.94% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se MAIGA está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Maiga está se saindo em comparação com tokens da categoria Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agent Launchpad,Binance Alpha Spotlight,DeFAI?

No segmento Artificial Intelligence (AI),BNB Chain Ecosystem,AI Agent Launchpad,Binance Alpha Spotlight,DeFAI, MAIGA demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Maiga hoje?

A capitalização de mercado de R$3992690.12700730692000 coloca MAIGA no ranking #3099, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$0.013614912482442696000 e R$0.0164924800245679824000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente MAIGA está sendo negociado?

Maiga gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de MAIGA?

Com 280000000.0 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.