Preço de Loom hoje

O preço ao vivo de Loom (LOOM) hoje é $ 0, com uma variação de 40.22% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LOOM para USD é de $ 0 por LOOM.

Loom ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 231,212, com um fornecimento em circulação de 999.63M LOOM. Nas últimas 24 horas, LOOM foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00142637, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, LOOM movimentou-se -6.59% na última hora e +48.85% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 253.25K.

Informações de mercado de Loom (LOOM)

Capitalização de mercado $ 231.21K$ 231.21K $ 231.21K Volume (24h) $ 253.25K$ 253.25K $ 253.25K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 231.21K$ 231.21K $ 231.21K Fornecimento Circulante 999.63M 999.63M 999.63M Fornecimento total 999,634,055.73547 999,634,055.73547 999,634,055.73547

A capitalização de mercado atual de Loom é $ 231.21K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 253.25K. A oferta em circulação de LOOM é 999.63M, com um fornecimento total de 999634055.73547. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 231.21K.